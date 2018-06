Punct fabulos castigat de RAZBOINICA SIMONA pentru primul set al meciului cu Petkovic! "Incredibila aparare" | VIDEO

Primul set al meciului dintre Simona Halep si Andrea Petkovic a fost unul foarte disputat. Simona a luptat si a revenit de la 0-2, pentru ca apoi sa aiba sansa de a inchide setul la 5-4, pe propriul serviciu. Petkovic a mai rezistat, a egalat la 5-5, dar apoi Simona nu i-a mai dat multe sanse.

Ultimul punct al setului a fost unul cu adevarat spectaculos!

'Unbelievable defence from Halep!'

Sensational from Halep and she takes the first set! pic.twitter.com/ZNPZkbxGx3