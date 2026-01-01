Aflat alături de naționala Africii de Sud la Cupa Africii, Siyabonga Ngezana continuă să facă declarații în legătură cu viitorul său la echipa de club.

Siyabonga Ngezana, misterios în privința viitorului la FCSB

Înainte de a se alătura reprezentativei Bafana Bafana pentru turneul final, Ngezana spunea că nu știe dacă va mai fi jucătorul celor de la FCSB la finalul competiției. Discursul fotbalistului nu s-a schimbat prea mult nici acum, înaintea meciului din optimile de finală cu reprezentativa din Camerun.

Întrebat despre viitorul său la FCSB, Ngezana a aruncat o nouă umbră de îndoială.

”Nimeni nu știe ce va aduce viitorul, eu sunt încă concentrat pe turneu. Ca jucător, evoluezi, cu cât ești mai mult în afara țării tale, cu atât ajungi să vezi viața și fotbalul într-un mod diferit. Cred că acest lucru m-a ajutat foarte mult să cresc, nu doar ca jucător, ci și ca om”, a spus Siyabonga Ngezana în fața jurnaliștilor.

Gigi Becali: ”Să nu se întoarcă! Te aștepți la orice de la Ngezana!”

Înainte de a pleca la Cupa Africii, Siyabonga Ngezana declara că nu știe dacă atunci când turneul final se va încheia, va mai fi jucătorul celor de la FCSB.

Declarațiile sud-africanului l-au înfuriat pe Gigi Becali, care a răbufnit la adresa fundașului central.

“Nu mai poţi zicea la mişto, ca să se ducă la naţională. Foarte bine a făcut, a avut strategie frumoasă. Să nu se întoarcă! Te aştepţi la orice de la el. Nu are rost să mai vorbim de Ngezana. Nu stă FCSB în el. Nu Ngezana e problema noastră. Nici nu există. Eu nu am nevoie de el. Sunt prea bucuros acum”, spunea Gigi Becali la Prima Sport.

