Dinamo și-a reactivat interesul pentru atacantul Valentin Robu (23 de ani) de la Metalul Buzău, golgheterul actual al Ligii 2.



Florentin Petre îl dorește în mod special, fiind cel care i-a oferit debutul la doar 15 ani, pe vremea când antrena Dacia Unirea Brăila.



Atacantul are un sezon impresionant, cu 11 goluri și 3 pase decisive în 17 meciuri de campionat, plus 2 goluri și un assist în 3 meciuri din Cupa României.



Valentin Robu e dorit de Dinamo



În sezonul trecut, Robu a marcat 12 goluri în 30 de etape, iar în anul promovării din Liga 3 a fost golgheterul competiției. În prezent, se află pe primul loc în clasamentul marcatorilor Ligii 2, la egalitate cu Cristian Măgerușan (ASA Târgu Mureș) și Nacho Heras (Sepsi).



Dinamo poate achiziționa jucătorul pentru 150.000 de euro, o sumă accesibilă pentru un club cu pretenții din Superliga, în condițiile în care Valentin Robu va intra în ultimele șase luni de contract în ianuarie, putând negocia liber cu orice echipă. Dacia Unirea Brăila deține 50% din drepturile federative ale fotbalistului, informează lagazzetta.ro.

