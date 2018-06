MOTIVUL REAL pentru care Simona Halep a fost "EXILATA" pe terenul 18! Explicatiile OFICIALE ale organizatorilor

Simona Halep - Andrea Petkovic, scor 7-5, 6-0, in turul trei de la Roland Garros.



Simona Halep a obtinut calificarea in optimile Roland Garros dupa o victorie in minimum de seturi contra nemtoaicei Petkovic. Partida s-a jucat pe terenul 18, lucru care a surprins. Chiar daca terenul este unul nou, decizia organizatorilor de a programa un meci al liderul mondial pe un teren auxiliar a fost una controversata si intens dezbatuta.

Remy Azemar, arbitru principal al turneului de la Roland Garros, a explicat in L'Equipe motivele care au dus la luarea acestei decizii. Azemar a declarat pentru cotidianul francez ca in programarea meciurilor se tine cont de cerintele televiziunilor care transmit competitia, rezultatele avute de sportivii care se confrunta, interesul publicului, precum si interesul Federatiei Franceze de Tenis. Dorinta jucatorilor de a evolua pe o anumita arena cade in plan secund.

Azemar a recunoscut ca terenul 18 este unul secundar, insa a precizat ca este un teren nou, modern si capabil sa sustina meciuri importante. De asemenea, arbitrul principal de la Roland Garros a admis ca Rafael Nadal nu va fi trimis niciodata sa joace acolo deoarece terenul 18 este... prea mic.



Simona Halep a parut sa nu aiba probleme cu programarea sau terenul de joc propriu-zis, dupa cum au observat si jurnalistii englezi, iar romanca s-a calificat fara prea mari emotii in optimi.

In urmatoarea faza a competitiei, in optimi, Simona Halep o va intalni pe Elise Mertens. Meciul este programat sa se dispute luni, la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatori.