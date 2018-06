Reactia Simonei dupa calificarea obtinuta IN EXIL! Ce a spus dupa meciul jucat pe terenul 18: "Am avut o multime de romani alaturi! A fost fantastic"

Simona Halep a trecut de Andrea Petkovic cu 7-5, 6-0 si va juca in optimile de la Roland Garros cu Elise Mertens.

"Primul set a fost foarte important. Ma asteptam sa am un meci greu impotriva ei, a fost o batalie grea in prima parte. M-am bucurat ca mi-am adjudecat setul.

Ea a jucat incredibil in primul set, este o adversara redutabila. Am cautat sa raman in schimburi, chiar daca ea este mai puternica, si s-a dovedit a fi o tactica buna.

A fost o atmosfera fabuloasa aici, chiar daca nu este un teren mare. Am avut multi romani alaturi si m-am simtit bine", a spus Simona Halep.