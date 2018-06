"Mihaela... cine?" Presa internationala invata cum se scrie "Buzarnescu" :) Declaratie superba a lui Wozniacki: "Era doar o chestiune de timp pana reusea!"

Mihaela Buzarnescu a reusit victoria carierei in fata Elinei Svitolina, scor 6-3, 7-5, si s-a calificat in optimile Roland Garros.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Performanta romancei este cu atat mai impresionanta cu cat, in urma cu un doar un an, Buzarnescu ocupa pozitia 377 in clasamentul mondial si se gandea serios la retragere.

Victoria Mihaelei a fost dezbatuta si analizata pe larg de presa mondiala. Reuters i-a dedicat um amplu material romancei. "Mihaela... cine? Buzarnescu isi face un nume in tenisul mondial", titreaza Reuters.

"WTA abia daca i-a dedicat jumatate de pagina Mihaelei Buzarnescu inainte de Roland Garros. Acum romanca a scris un capital intreg al carierei sale. Deloc rau pentru o jucatoare care anul trecut era pe locul 377", mai scriu jurnalistii.

Si Caroline Wozniacki a avut cuvinte de lauda la adresa Mihaelei. Wozniacki, locul 2 in clasamentul mondial, a invins-o pe Buzarnescu in drumul ei spre finala de la Australian Open, si-o aminteste pe romanca din perioada junioratului.

"O cunosc de 15 ani. A fost dintotdeauna o jucatoare foarte buna, dar a avut multe acciddentari, iar acum lupta pentru a reveni in top. Am stiut mereu ca are suficienta valoare pentru a ajunge la acest nivel, era doar o chestiune de timp pana va reusi", a declarat daneza.