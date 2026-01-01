GALERIE FOTO S-a aflat câți bani au primit Sabalenka și Kyrgios pentru „Bătălia Sexelor” de la Dubai: răspuns oficial surprinzător

S-a aflat c&acirc;ți bani au primit Sabalenka și Kyrgios pentru &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo; de la Dubai: răspuns oficial surprinzător Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios s-au întâlnit într-un meci inedit, în Emiratele Arabe Unite.

TAGS:
Nick KyrgiosAryna SabalenkaDubaibaniBătălia sexelor
Din articol

Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka s-au duelat la Dubai, duminică, 28 decembrie, într-un meci demonstrativ inedit. Sportivul australian a câștigat partida în două seturi, scor 6-3, 6-3.

A fost o partidă în care organizatorii au încurajat prelungirea schimburilor de mingi, instaurând o regulă prin care fiecare jucător a avut la dispoziție un singur serviciu per punct, spre deosebire de cele două încercări permise în circuitele ATP și WTA.

Sabalenka și Kyrgios au jucat „doar pentru mândrie” la Dubai

Deși fanii tenisului ar fi fost interesați să vadă modul în care Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka s-ar fi descurcat la retur, în contextul în care ambii tenismeni sunt renumiți pentru serviciile lor năprasnice, această priveliște nu a putut fi savurată, cu ocazia acestui eveniment, în care însă amândoi au reușit lovituri spectaculoase.

Spre surprinderea majorității, Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios nu au primit niciun ban pentru participarea la „Bătălia Sexelor” din Dubai, informează Express. Cei doi tenismeni sunt reprezentați de agenția Evolve, care a promovat evenimentul.

„Au jucat doar pentru mândrie,” a declarat co-fondatorul agenției, Stuart Duguid, într-un interviu acordat Bounces.

Convins că această mutare le va fi de folos Sabalenkăi și lui Kyrgios, Duguid a continuat, spunând: „Cred că îi va ajuta să crească în ochii lumii. Pentru tenis și toată lumea implicată, a fost un plus, stârnind interes,” a adăugat acesta.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka blr uso 25
×
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Bătălia Sexelor” de la Dubai, în contrast uriaș cu „Six Kings Slam” de la Riad

Lipsa unor cecuri de oferit jucătorilor implicați surprinde, în cazul „Bătăliei Sexelor”, mai ales în comparație cu turneul amical de la Riad, care a pus în joc $13,5 milioane.

Câștigător pentru al doilea an la rând, Jannik Sinner a cucerit, în cadrul ediției 2025 a competiției „Six Kings Slam” marele premiu, în valoare de $6 milioane, iar saudiții i-au oferit, în plus, și o rachetă din aur.

Nick Kyrgios

  • Nick Kyrgios Eliminare Uso 22
×
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Radu Drăgușin &icirc;n Brentford - Tottenham Sunderland - Manchester City, ACUM pe VOYO!
Radu Drăgușin în Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, ACUM pe VOYO!
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat!
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat!
FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali
FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali
Ronaldo, &bdquo;trădat&ldquo;: legenda Realului a explicat de ce Messi e peste Cristiano. &bdquo;Aici e diferența&ldquo;
Ronaldo, „trădat“: legenda Realului a explicat de ce Messi e peste Cristiano. „Aici e diferența“
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost &icirc;ntrebat despre viitorul lui Denis Alibec
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost întrebat despre viitorul lui Denis Alibec
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer cu scandal: &rdquo;I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție&rdquo;

Transfer cu scandal: ”I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție”

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: &bdquo;100%! Plătesc bani&rdquo;

Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: „100%! Plătesc bani”

Răsturnare de situație! C&acirc;t va &icirc;ncasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu

Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu

&Icirc;ntrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: &rdquo;Asta o să fac dacă &icirc;l văd&rdquo;

Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”

Golgheterul din Liga 2, aproape de transferul &icirc;n Superliga! Ce echipă &icirc;l dorește

Golgheterul din Liga 2, aproape de transferul în Superliga! Ce echipă îl dorește



Recomandarile redactiei
FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali
FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat!
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat!
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost &icirc;ntrebat despre viitorul lui Denis Alibec
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost întrebat despre viitorul lui Denis Alibec
Radu Drăgușin &icirc;n Brentford - Tottenham Sunderland - Manchester City, ACUM pe VOYO!
Radu Drăgușin în Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, ACUM pe VOYO!
Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;
Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”
Alte subiecte de interes
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
&bdquo;Oribil!&rdquo; Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului &icirc;n tenisul mondial
„Oribil!” Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului în tenisul mondial
Veste majoră &icirc;n prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuz&acirc;nd o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Quincy Promes, arestat pe aeroportul din Dubai! Ce făcea olandezul &icirc;n Emiratele Arabe Unite + Comunicatul autorităților
Quincy Promes, arestat pe aeroportul din Dubai! Ce făcea olandezul în Emiratele Arabe Unite + Comunicatul autorităților
MADvedev! Daniil Medvedev revine &icirc;n thriller-ul cu Lorenzo Sonego și avansează &icirc;n sferturile de finală la Dubai: &rdquo;Mă simt bine aici&rdquo;
MADvedev! Daniil Medvedev revine în thriller-ul cu Lorenzo Sonego și avansează în sferturile de finală la Dubai: ”Mă simt bine aici”
CITESTE SI
Accident grav pe DN1, &icirc;n județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

stirileprotv Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. &bdquo;Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea &icirc;n m&acirc;ini o lum&acirc;nare&rdquo;

stirileprotv Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie &icirc;n stațiunea elvețiană Crans-Montana, &icirc;n noaptea de Anul Nou | VIDEO

stirileprotv Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!