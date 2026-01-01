Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka s-au duelat la Dubai, duminică, 28 decembrie, într-un meci demonstrativ inedit. Sportivul australian a câștigat partida în două seturi, scor 6-3, 6-3.

A fost o partidă în care organizatorii au încurajat prelungirea schimburilor de mingi, instaurând o regulă prin care fiecare jucător a avut la dispoziție un singur serviciu per punct, spre deosebire de cele două încercări permise în circuitele ATP și WTA.

Sabalenka și Kyrgios au jucat „doar pentru mândrie” la Dubai

Deși fanii tenisului ar fi fost interesați să vadă modul în care Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka s-ar fi descurcat la retur, în contextul în care ambii tenismeni sunt renumiți pentru serviciile lor năprasnice, această priveliște nu a putut fi savurată, cu ocazia acestui eveniment, în care însă amândoi au reușit lovituri spectaculoase.

Spre surprinderea majorității, Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios nu au primit niciun ban pentru participarea la „Bătălia Sexelor” din Dubai, informează Express. Cei doi tenismeni sunt reprezentați de agenția Evolve, care a promovat evenimentul.

„Au jucat doar pentru mândrie,” a declarat co-fondatorul agenției, Stuart Duguid, într-un interviu acordat Bounces.

Convins că această mutare le va fi de folos Sabalenkăi și lui Kyrgios, Duguid a continuat, spunând: „Cred că îi va ajuta să crească în ochii lumii. Pentru tenis și toată lumea implicată, a fost un plus, stârnind interes,” a adăugat acesta.

