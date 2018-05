ASTA e pretul lui Halep! Cat valoreaza in acest moment Simona

Cota de paita a Simonei Halep nu depaseste 3 milioane de euro, sustine Cosmin Hodor, managerul de comunicare al numarului 1 mondial.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Halep ar fi avut mult mai multi bani in conturi daca ar fi fost de alta nationalitate, cred specialistii din echipa ei.

"Faptul ca Simona a ajuns numarul 1 e meritul ei. A stat acolo, a luptat, si-a asteptat momentul cel mai bun in care a ajuns pe locul 1 in lume. Nu l-a tras la sorti. In momentul de fata, ea este cel mai bun ambasador al sportului romanesc. Valoarea de piata e data si de tara din care provii. Probabil ca valoarea de piata a Simonei in acest moment in Romania poate fi de 2-3 milioane de euro. Stai sa te gandesti daca ti-ai dori sa ai mai multe branduri, sa te asociezi cu toata lumea... Acum, programul ei a fost incarcat. Orice asociere a ta cu altcineva presupune niste obligatii. Tu trebuie sa vezi daca in calendarul tau pe anul respectiv poti sa-ti asumi obligatiile alea", a spus Cosmin Hodor la Digi 24.