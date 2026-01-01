Gigi Becali a confirmat că FCSB va mai face cel puțin un transfer important în această iarnă, după ce l-a rezolvat pe cel al fundașului central Andre Duarte (28 de ani).



Următoarea țintă este clară. Este vorba despre un mijlocaș central, pentru care patronul este dispus să plătească bani.



Gigi Becali: „Neapărat să luam un mijlocaș”



Plecarea lui Malcom Edjouma, care nu și-a prelungit contractul, a lăsat un gol în compartimentul median, unde în lot mai sunt Baba Alhassan, Adrian Șut, Mihai Lixandru, Juri Cisotti, Florin Tănase și Darius Olaru.



„Mai avem un mijlocaș pe care îl vor lua 100%, că am zis neapărat să luăm. Toată lumea cercetează. De oriunde ar fi, vreau un mijlocaș central. Le-am zis clar: vreau un mijlocaș bun, plătesc bani. Mijlocaș central, orice s-ar întâmpla, trebuie!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.



Campioana ultimelor două sezoane a încheiat anul 2025 pe locul 9 în Superliga, cu 31 de puncte, la două lungimi de Oțelul Galați, ultima echipă aflată pe poziție de play-off. Lider este Universitatea Craiova, cu 40 de puncte, urmată de Rapid (39), FC Botoșani și Dinamo (38).

