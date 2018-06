Roland Garros 2018 | Simona Halep, deranjata ca a trebuit sa joace pe "18": "Am simtit ca toata lumea e acolo pe teren, cu mine!"

Simona Halep - Andrea Petkovic, scor 7-5, 6-0, in turul trei de la Roland Garros.

Simona Halep a fost trimisa de organizatori sa joace pe terenul 18, un teren nou, dar care parea inadecvat pentru un lider mondial. Chiar daca rezultat final nu a aratat-o, Simona Halep s-a declarat putin deranjata de faptul ca a fost nevoita sa joace pe un teren secundar.

"Terenul era micut si am simtit ca toata lumea e acolo, pe teren, cu mine. Este diferit sa joci pe un astfel de teren. Simti ca spectatorii sunt cu tine pe teren, dar pentru ambele jucatoare e la fel si nu am sa gasesc scuze. A fost destul de greu, dar si placut. A fost greu sa ma adaptez, gandindu-ma ca vin de pe Chatrier (n.red. cel mai mare teren de tenis de la Roland Garros). Dar, cred ca am jucat ok. A fost la nivel foarte inalt. La finalul primului set, am simtit increderea si ca pot sa domin meciul", a declarat Simona Halep la conferinta de presa.

In urmatoarea faza a competitiei, in optimi, Simona Halep o va intalni pe Elise Mertens. Meciul este programat sa se dispute luni, la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatori.