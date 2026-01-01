Adrian Ilie crede că o eventuală plecarea lui Florin Tănase ar reprezenta o pierdere imensă pentru FCSB, având în vedere că decarul roș-albaștrilor a fost poate cel mai în formă jucător al campioanei României în sezonul în curs.

Adrian Ilie: ”M-aș bucura ca Tănase să prindă o echipă în afară!”

Totuși, ”Cobra” este de părere că cea mai bună mutare pentru Tănase ar fi să plece la un club din străinătate, unde să joace meci de meci și să revină în formă la echipa națională pentru barajul pentru Cupa Mondială din luna martie.

”Plecarea lui Tănase ar fi o pierdere pentru FCSB, cred că a fost jucătorul cel mai în formă în anul ăsta. (n.r. Reporter: Ar trebui să mai aștepte până în vară?) Nu iau eu decizii în locul lui, el trebuie să ia o decizie. M-aș bucura să prindă o echipă în afara țării, să joace și acolo meci de meci și să vină la echipa națională”, a spus Adi Ilie în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Gigi Becali, despre plecarea lui Florin Tănase: ”Nu stă FCSB în niciun jucător!”

Întrebat despre o posibilă plecare a lui Florin Tănase, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, Gigi Becali s-a arătat încrezător că decarul va rămâne la campioana României cel puțin până la finalul sezonului. Totuși, patronul roș-albaștrilor a precizat că ”FCSB nu stă într-un singur jucător”.

”Eu cred că Tănase rămâne la FCSB, întrebați-l pe el, nu mă întrebați pe mine. Nu stă FCSB în niciun jucător, unii vin, alții pleacă, întrebați-l pe el”, a spus Becali.

