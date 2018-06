Gestul superb al Simonei Halep! Ce face cu banii castigati din tenis: "Mereu imi place sa merg sa ma uit la ei"

Simona Halep a deschis o scoala de tenis la clubul lui Ion Tiriac.

Considerat unul dintre cele mai costisitoare sporturi pentru copii, tenisul va continua sa aiba jucatori de top din Romania. Cel putin asta isi doreste Simona Halep, numarul 1 mondial WTA, cea care finanteaza 45 de copii la scoala deschisa de ea.

"Am creat o scoala de tenis la clubul lui Ion Tiriac, am avut 150 de copii din care am selectat 45. Finantez antrenamentele si costurile cu echipamentele lor. Mereu imi place sa merg sa ma uit la ei, sa-i urmaresc si imi dau o energie pozitiva" a declarat Simona Halep pentru editia tiparita a Tennis Magazine.

Simona Halep va depasi pragul de 25 de milioane de dolari castigati din tenis daca va reusi sa castige premiul cel mare la Roland Garros. Pana in prezent, Simona are aprox 23.5 milioane de dolari obtinuti din premii.