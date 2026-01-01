În urmă cu două săptămâni, la Steamboat (Statele Unite), tânărul norvegian William Bostadloekken (20 de ani) a căzut în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială de schi freestyle. El a suferit o leziune la spate (leziune completă a măduvei spinării), a fost operat, dar acum este paraplegic.

„Aceste rânduri îmi frâng inima, dar voi face tot posibilul să explic ce mi s-a întâmplat [...] În prima zi de antrenament, vârful schiurilor mi s-a agăţat în momentul saltului. Mi-am pierdut cunoştinţa şi am aterizat cu capul şi spatele pe marginea trambulinei”, a spus Bostadloekken pe Instagram, potrivit news.ro.

În ciuda acestei tragedii, norvegianul intenţionează să continue să schieze. „Schiul este cu adevărat ceea ce îmi place cel mai mult pe lume, este motivul pentru care trăiesc”, a scris el.

„Voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a reveni şi a retrăi această senzaţie incredibilă. Cu siguranţă nu va fi uşor. Va fi cea mai dificilă provocare cu care m-am confruntat vreodată. Nu există nicio garanţie că va fi posibil, dar refuz să renunţ. Voi lupta mereu”, a adăugat el.

