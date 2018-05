Simona Halep, tenis EXTREM la Paris! Imagini DE SENZATIE: unde a jucat

Halep a fost rasfatata de francezi inainte de Roland Garros! A jucat tenis pe Marele Arc din Paris. "Iubesc Parisul. Poate voi locui aici intr-o zi", spune numarul 1 mondial.

Halep a urcat pe Marele Arc din Paris si a jucat tenis cu pustiul minune al Canadei. Halep a dat si lectii de tenis la 110 metri deasupra pamantului.



Halep va juca in primul tur la Roland Garros cu americanca Riske. Sorana s-a accidentat si a abandonat in fata lui Riske in Germania. Halep poate da de Sharapova sau Serena in semifinale, iar in finala de Wozniacki sau cosmarul de anul trecut, Ostapenko.