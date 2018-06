HALEP, ROLAND GARROS | Pana unde trebuie sa ajunga Simona ca sa ramana lider mondial: "Ma lupt cu 10 jucatoare!"

Simona Halep e relaxata la Roland Garros, turneu pe care l-a castigat acum 10 ani la junioare.

Simona are o presiune uriasa pe umeri, dar spune ca nu o simte. E favorita principala de la Roland Garros, dupa finala pierduta anul trecut si mai ales dupa ce a devenit numarul 1 in clasamentul WTA. Concurenta e insa uriasa.

"As spune ca toate fetele din top 10 au sanse sa castige turneul la Roland Garros. Oricare poate castiga", a spus Halep dupa victoria cu Taylor Townsend.

"Nu ma gandesc la finala de la Australian Open cu Wozniacki. A trecut mult timp de atunci", a mai spus Simona.

Si mai mult timp a trecut de la succesul de la junioare, cand Simona a castigat Roland Garros. Avea 16 ani. "Waw. S-au schimbat multe de atunci. Vad lucrurile diferit acum."

"In trecut nu puteam sa arat placerea de a juca, acum sunt mult mai relaxata. Sunt mai pozitiva. Si poate din acest motiv toata lumea poate observa ca sunt mai fericita pe teren. Eram la fel si atunci, dar nu puteam sa o arat.

Acum sunt mai deschisa cu oamenii, dar si mai deschisa in a juca meciuri dificile. Chiar daca am probleme in unele meciuri, imi place sa stau acolo si sa lupt."

Simona Halep trebuie sa atinga semifinalele la Roland Garros ca sa isi pastreze primul loc in topul WTA.

"Daca o sa castig turneul, o sa fiu foarte, foarte recunoascatoare pentru ce am reusit. S-a schimbat totul in ultimii ani. Ma simt ca acasa aici pentru ca am castigat turneul acum 10 ani. Joc de fiecare data cu placere aici", a mai spus Simona la conferinta.

Simona Halep o intalneste pe Andreea Petkovic sambata in turul 3 la Roland Garros.