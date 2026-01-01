Fostul antrenor al lui CFR Cluj a fost diagnosticat cu cancer și a început chimioterapia, motiv pentru care a pierdut aproximativ 30 de kilograme, conform dezvăluirilor făcute de Ioan Becali în urmă cu câteva săptămâni.

Suporterii lui Chelsea vor să își arate susținerea față de Dan Petrescu

Recent, Dan Petrescu a fost surprins în timp ce se plimba în zona de nord a Capitalei. Fanii lui Chelsea, echipa la care Dan Petrescu a evoluat în perioada 1995-2000, nu au rămas nepăsători față de situația în care se află legendarul fotbalist.

Mai mulți suporteri londonezi au pus la cale un plan prin care să își arate susținerea față de Dan Petrescu. La următoarele meciuri ale formației de pe Stamford Bridge, suporterii lui Chelsea îi vor scanda numele lui Dan Petrescu.

”Îi trimitem cele mai bune gânduri lui Super Dan Petrescu în lupta sa. Ar fi minunat să-i auzim numele cântat și să-i oferim sprijinul nostru la meciurile care urmează”, a fost mesajul publicat pe o pagină a fanilor lui Chelsea.