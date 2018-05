SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | Distractie maxima cu Nadal, Djokovic si Zverev pentru Halep inaintea debutului la Paris! Ce a facut

Simona a fost in centrul atentiei la Kids' Day!

Tribunele au fost pline pentru show-ul oferit de vedetele tenisului mondial in fata pustilor. Halep a fost invitata sa participe alaturi de superstarurile ATP Nadal, Djokovic si Zverev!





The ⭐️s came out on Kids' Tennis Day! Catch up with all your favourite players: https://t.co/6dxlvJGBpX#RG18 pic.twitter.com/0v8PDxc96m — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2018

Loved meeting and talking to the next generation in Paris with @Nikecourt. ???????? #nikecourt pic.twitter.com/7njZ0MDoZy — Simona Halep (@Simona_Halep) May 26, 2018