Simona Halep, pariu nebun cu Ion Tiriac: "O sa-i spun SA MANANCE un pahar de vin daca voi castiga un Grand Slam!"

Simona Halep este favorita numarul 1 la Roland Garros, iar liderul mondial spera sa castige turneul de Grand Slam.

Simona Halep a mai jucat de doua ori in finala Roland Garros, insa a pierdut de fiecare data. Daca va reusi sa se impuna in Franta, victoria Simonei Halep il va afecta pe Ion Tiriac. Halep a oferit un interviu pentru SportsIllustrated in care a vorbit despre relatia cu omul de afaceri si despre un pariu inedit.

"Am auzit ca a facut asta in trecut, dar cu mine, nu. Poate o sa fac un pariu cu el ca o sa castig un Grand Slam si atunci sunt sigura ca o s-o faca. O sa ii spun sa manance un pahar de vin daca voi castiga un Grand Slam", a declarat amuzata Simona Halep.

Legenda spune ca Ion Tiriac are un obicei ciudat de manca sticla la petrecerile cu prietenii apropiati.

"Eram la un restaurant basc din Paris si Tiriac a mancat un pahar de vin. Manca sticla. Am fost acolo si n-a sangerat niciun moment", a povestit in 1986 Arthur Ashe, fostul mare tenismen american.