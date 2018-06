Situatie INCREDIBILA pentru o sfertfinalista Roland Garros! A fost DATA AFARA pentru ca nu isi facuse rezervare pentru fazele finale

Daria Kasatkina a produs una din marile surprize de la Roland Garros - a eliminat-o pe Caroline Wozniacki in optimi. Urmareste aici meciurile zilei de la Roland Garros!

Rusoaica Daria Kasatkina a reusit performanta carierei la 21 de ani, sferturile de finala de la Roland Garros dupa ce a eliminat numarul 2 WTA, Caroline Wozniacki.

Performanta a surprins-o chiar si pe Daria, care isi rezervase cazare doar pana luni la Paris.

"Nu stiu daca voi urmari celelalte meciuri de la Roland Garros deoarece azi imi expira chiria de la casa in care am locuit aici. Trebuie sa gasesc un hotel acum. Da, e o problema. Am inchiriat o casa pana pe data de 5. Trebuie sa ma mut azi, nu in ziua meciului. Ne mutam la hotel. Asa a fost sa fie. Am inchiriat prin AirBNB, am platit in avans, dar nu stii niciodata ce se va intampla, e ok, o sa merg la hotel si nu o sa am probleme", a spus ea.



Daria Kasatkina se va duela cu Sloane Stephens in sferturile de la Roland Garros LIVE pe www.sport.ro!