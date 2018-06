Simona a explicat gestul cu degetul la tampla! Cum a reusit sa o bata pe Kerber si sa se califice in semifinale

Simona Halep a vorbit si pentru WTA Insider la circa o ora dupa meciul castigat in fata lui Kerber. Ea a explicat gestul cu degetul la tampla.

"A fost despre forta mentala. A fost un meci fizic, cu siguranta, dar a necesitat multa putere psihica! Am stat bine la acest capitol.

Dupa ce am pierdut primul set, revenirea a fost destul de grea, dar am continuat sa lupt. Am ramas concentrata, nu am renuntat niciun moment. Cred ca asa am reusit sa castig. Capul meu a castigat acest meci, nu fizicul", a spus Simona.

Halep: “It was really about the mental. And also physical, for sure, but mental I was strong.

“After losing that set, when I came back, it was a little bit tough, but I stayed there. I stayed focused. I never gave up. So I think that's why I won today.

"My head won it.” #RG18 pic.twitter.com/5oO3MBEPyf