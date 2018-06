"NIMENI nu a crezut in mine!" INFERNUL prin care a trecut Mihaela Buzarnescu in cariera! Acum poate ajunge in fazele finale Roland Garros

Mihaela Buzarnescu e marea surpriza anul acesta la Roland Garros. Urmareste aici meciul cu Madison Keys.

Mihaela Buzarnescu a produs surpriza anului la Roland Garros, victorie in turul 3 cu Elina Svitolina, favorita numarul 5.

Planeta o cunoaste pe Mihaela abia la 30 de ani. Ea a avut un inceput promitator in cariera, cu mai multe trofee cucerite la junioare, insa accidentarile au fost aproape sa ii incheie cariera.

Mihaela s-a accidentat la umar cand era junioara si a lipsit sase luni de pe teren. A pierdut sponsorizarile cu Adidas si Wilson din cauza incapacitatii de a juca.

Fara sustinere financiara din partea Federatiei, Mihaela s-a accidentat din nou, la genunchiul piciorului stang. A avut doua operatii esuate, dupa care a revenit pana pe locul 150 WTA, apoi s-a accidentat din nou.

S-a folosit de acest timp pentru a obtine doctoratul in stiintele sportului. Treptat, durerile de la genunchi au incetat si si-a luat antrenor nou, iar victoriile au inceput sa apara in circuitul ITF.

Anul trecut, Mihaela ocupa locul 400 in clasamentul WTA, insa ea era concentrata pe jocul ei si nu pe pozitia ocupata in clasament.

"Nimeni nu a crezut in mine. Nimeni nu a crezut ca pot sa revin, asta e foarte rau. Sunt foarte fericita sa fiu aici, fericita sa am aceste rezultate. Nu stii niciodata ce se poate intampla in viitor", a spus Mihaela Buzarnescu.

Vania King, Rebecca Peterson si Elina Svitolina sunt victimele MIhaelei Buzarnescu de pana acum la Roland Garros.

Azi o intalneste pe Madison Keys, jucatoare care a recunoscut ca nu isi cunoaste adversara. "Nici macar nu stiu sa-i pronunt numele de familie, asa ca nu o s-o fac", a spus jucatoarea din SUA.



