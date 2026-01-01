2026 a început cu o situație tare neobișnuită, în Premier League, cel mai tare campionat din lume. Pentru că, în trei din cele patru meciuri ale zilei de pe VOYO, s-a înregistrat același scor: 0-0!

Liverpool – Leeds, Sunderland – Manchester City și Brentford – Tottenham, niște partide la care te-ai fi așteptat să curgă golurile, au oferit remize albe. Iar în cazul ultimului meci de pe această listă, acest 0-0 a fost cu adevărat o raritate!

În partida în care Radu Drăgușin a rămas pe bancă, fiind rezervă neutilizată, Tottenham a făcut o remiză albă, în Premier League, după… 1,349 de zile! Ultimul 0-0 pentru londonezi, în campionat, fusese într-un alt duel cu Brentford tocmai pe 23 aprilie 2022! Adică, acum 3 ani, 8 luni și 9 zile.

Asta ca să ne dăm seama și mai bine cât de ciudată a fost ziua de 1 ianuarie 2026, în Premier League.

