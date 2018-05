Simona Halep si INELUL de logodna de 2 milioane dolari: "Va fi ceva special daca o sa castig Roland Garros!"

Daca va castiga la Roland Garros, Halep isi poate lua un inel mai scump decat al Serenei.

Halep a admirat inelul de nunta al Serenei in valoare de 2 milioane. Americanca il poarta si pe teren. Premiul cel mare de la Roland Garros e de doua milioane si jumatate.

"Daca voi castiga trofeul aici? Va fi ceva special! Nu-mi place sa vorbesc despre asta, deoarece primul meci este intotdeauna cel mai greu.", a spus Simona Halep.

Simona Halep joaca in primul tur de la Roland Garros cu Alison Riske din SUA, cel mai probabil luni.

Cum va fi traseul Simonei la Roland Garros:

In turul 2, Simona Halep va juca cu castigatoarea partidei dintre Myrtille Georges si Taylor Towsend.

Kristina Mladenovici ar putea fi adversara Simonei in turul 3.

Halep ar putea da peste Caroline Garcia in sferturi.

Serena Williams este pe jumatatea Simonei de tablou, asa ca cele doua s-ar putea intalni in semifinale.

Elena Svitolina, Petra Kvitova si Jelena Ostapenko sunt pe cealalta jumatate de tablou.

In 2017, Simona Halep a ajuns pana in finala la Roland Garros, meci pe care l-a pierdut in fata letonei Jelena Ostapenko, scor 6-4, 4-6, 3-6.