În 2003, Chelsea le plătea 23 de milioane de euro celor de la Parma pentru serviciile lui Adrian Mutu, într-un moment în care cariera ”Briliantului” era în plină ascensiune.



Totuși, evoluția ulterioară a evenimentelor a contrazis așteptările, iar Mutu a părăsit Chelsea în 2004 din postura de jucător suspendat pentru dopaj.



În decembrie, VOYO a publicat documentarul Il Fenomeno - Povestea unui superstar, iar în cadrul evenimentului de lansare în care a fost prezent și Mutu, ”Briliantul” a oferit un interviu în exclusivitate și pentru Sport.ro.

Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”



Printre altele, Adrian Mutu a fost întrebat despre Roman Abramovich, fostul patron de la Chelsea, care se află acum într-o postură complicată (DETALII AICI).



”(n.r. Cu Abramovich ai mai vorbit?) Nu am mai vorbit și nici nu l-am mai văzut de atâția ani. Dacă o să-l văd, probabil că o să-l salut. Dar are și el problemele lui acum”, a spus Mutu.

Premier League se vede acum pe VOYO. Astăzi, de Anul Nou, se vor disputa patru dueluri de foc: Crystal Palace - Fulham și Liverpool - Leeds de la 19:30, respectiv Brentford - Tottenham și Sunderland - Manchester City de la 22:00.



Cifrele lui Adrian Mutu

