În 2003, Chelsea le plătea 23 de milioane de euro celor de la Parma pentru serviciile lui Adrian Mutu, într-un moment în care cariera ”Briliantului” era în plină ascensiune.
Totuși, evoluția ulterioară a evenimentelor a contrazis așteptările, iar Mutu a părăsit Chelsea în 2004 din postura de jucător suspendat pentru dopaj.
În decembrie, VOYO a publicat documentarul Il Fenomeno - Povestea unui superstar, iar în cadrul evenimentului de lansare în care a fost prezent și Mutu, ”Briliantul” a oferit un interviu în exclusivitate și pentru Sport.ro.
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”
Printre altele, Adrian Mutu a fost întrebat despre Roman Abramovich, fostul patron de la Chelsea, care se află acum într-o postură complicată (DETALII AICI).
”(n.r. Cu Abramovich ai mai vorbit?) Nu am mai vorbit și nici nu l-am mai văzut de atâția ani. Dacă o să-l văd, probabil că o să-l salut. Dar are și el problemele lui acum”, a spus Mutu.
Cifrele lui Adrian Mutu
- Fiorentina: 143 meciuri jucate, 69 goluri înscrise, 29 pase decisive
- Hellas Verona: 63 meciuri jucate, 17 goluri înscrise, 6 pase decisive
- Juventus: 46 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 8 pase decisive
- Chelsea: 38 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 9 pase decisive
- Ajaccio: 37 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Parma: 36 meciuri jucate, 22 goluri înscrise, 12 pase decisive
- Cesena: 29 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Petrolul: 21 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Inter: 14 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Pune City: 10 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Argeș: 6 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 0 pase decisive
- ASA Tg. Mureș: 5 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Dinamo: 4 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 0 pase decisive (Transfermarkt)