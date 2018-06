BUZARNESCU - SVITOLINA LIVE Roland Garros 2018: Performanta carierei pentru Mihaela! Ce a declarat inainte de meci

Urmareste aici meciul dintre Mihaela Buzarnescu si Elina Svitolina de la Roland Garros, dupa or a14:00.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Mihaela Buzarnescu a obtinut cea mai buna performanta din cariera la un Grand Slam, calificarea in turul al treilea de la Roland Garros.

Ea o va intalni pe favorita numarul 4 azi dupa ora 14:00, Elina Svitolina. Ucraineanca vine dupa victoria de la Roma, cand a batut-o pe Simona Halep in marea finala.

Chiar si asa, Buzarnescu va lupta pentru o noua performanta uriasa de la revenirea neasteptata. La 30 de ani, Buzarnescu ocupa cea mai buna pozitie din cariera in clasamentul WTA, 33 in aceasta saptamana.



"E un meci pe care ma bucur ca-l voi juca, sper din tot sufletul sa joc bine, sa-mi fac jocul meu, iar rezultatul se va vedea la final. Ma bucur ca voi juca pe o arena mare si ca am ajuns sa joc cu fete din Top 10. Imi doresc mult un astfel de meci", a spus Buzarnescu.

E prima intalnire dintre Mihaela Buzarnescu si Elina Svitolina.

Ucraineanca e favorita la pariuri, cota 1.15.