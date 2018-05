MOMENT RAR: Simona Halep vorbeste despre micsorarea de sani. Ce le-a spus americanilor

Inaintea turneului de la Roland Garros, Simona Halep a oferit un interviu revistei americane Sports Illustrated.

Intrebata care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-a facut in cariera, ea a dat un raspuns surprinzator.

"Operatia de reducere a sanilor din 2009. Cand am facut-o, am facut-o pentru tenis. Poate ca din acest motiv sunt astazi numarul 1.

Dar sa stii ca nu simt ca am facut sacrificii ca sa fiu aici sau ca sa joc tenis pentru ca imi place acest sport si nu mi-e greu sa merg la antrenament", a spus Simona Halep.

Desi e numarul 1 WTA, Simona nu se considera favorita la turneele la care participa.

"Asta poate pentru ca nu sunt asa de inalta. Dar simt ca am un joc rapid si agresiv pe cat se poate. Am aparare buna, pot sa alerg mult".

Simona spune ca nu are o anumita adversara cu care sa rivalizeze in cariera, cum au fost celebrele competitii intre Chriis Evert si Marina Navratilova sau intre Nadal si Federer.

"Sunt realista. Nu pot sa fiu ca Evert sau Navratilova, ele au castigat sute de Grand Slam-uri.

Eu incerc sa ma concentrez pe mine, sa am zile tot mai bune. Pot sa zic sincer ca imi privesc oponentii ca adversari, nu ca rivali", a spus ea.

Simona Halep, principala favorita de la Roland Garros, va juca in primul tur cu Alison Riske (27 de ani), sportiva americana aflata in acest moment pe locul 105 WTA.

Cum va fi traseul Simonei la Roland Garros:

In turul 2, Simona Halep va juca cu castigatoarea partidei dintre Myrtille Georges si Taylor Towsend.

Kristina Mladenovici ar putea fi adversara Simonei in turul 3.

Halep ar putea da peste Caroline Garcia in sferturi.

Serena Williams este pe jumatatea Simonei de tablou, asa ca cele doua s-ar putea intalni in semifinale.

Elena Svitolina, Petra Kvitova si Jelena Ostapenko sunt pe cealalta jumatate de tablou.

In 2017, Simona Halep a ajuns pana in finala la Roland Garros, meci pe care l-a pierdut in fata letonei Jelena Ostapenko, scor 6-4, 4-6, 3-6.