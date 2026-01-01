Partidele Brentford - Tottenham și Sunderland - Manchester City, din runda a 19-a vor avea loc joi, de la ora 22:00 și vor putea fi urmărite LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Brentford - Tottenham, LIVE pe VOYO, de la 22:00



Tottenham vine după victoria din runda trecută cu Crystal Palace, scor 1-0, și se află pe poziția 13 în Premier League cu 25 de puncte adunate în 18 etape. Însă, formația lui Radu Drăgușin este la doar cinci puncte de ocupanta locului 5, Chelsea.

De cealaltă parte Brentford vine după victoria clară din etapa trecută, 4-1 cu Bournemouth, și se află pe locul 9 în clasament.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon de Premier League, când Spurs s-a impus cu 2-0.

