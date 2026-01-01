VIDEO EXCLUSIV Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul în Premier League de Anul Nou

Brentford - Tottenham Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul &icirc;n Premier League de Anul Nou Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Brentford - Tottenham și Sunderland - Manchester City sunt LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.

TAGS:
TottenhamPremier LeagueManchester Cityradu dragusin
Din articol

Partidele Brentford - Tottenham și Sunderland - Manchester City, din runda a 19-a vor avea loc joi, de la ora 22:00 și vor putea fi urmărite LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Brentford - Tottenham, LIVE pe VOYO, de la 22:00

Tottenham vine după victoria din runda trecută cu Crystal Palace, scor 1-0, și se află pe poziția 13 în Premier League cu 25 de puncte adunate în 18 etape. Însă, formația lui Radu Drăgușin este la doar cinci puncte de ocupanta locului 5, Chelsea.

De cealaltă parte Brentford vine după victoria clară din etapa trecută, 4-1 cu Bournemouth, și se află pe locul 9 în clasament.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon de Premier League, când Spurs s-a impus cu 2-0.

Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO, de la 22:00

Manchester City se află pe locul doi în Premier League, la doar cinci puncte de liderul Arsenal, dar „cetățenii” au cu un meci mai puțin disputat față de londonezii lui Arteta. Trupa lui Pep Guardiola vine după victoria cu 2-1 din deplasarea de la Nottingham Forest.

De cealaltă parte, Sunderland vine după remiza din runda trecută cu Leeds, scor 1-1. Nou-promovata se află pe poziția a șaptea în clasament și este una dintre surprizele acestui sezon de Premier League.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestei stagiuni și s-a încheiat cu victoria 3-0 a lui Manchester City.

Rezumat Premier League | Arsenal - Aston Villa 4-1

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: &bdquo;E important&rdquo;
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important”
Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Radu Drăgușin
Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Radu Drăgușin
Răsturnare de situație &icirc;n cazul Drăgușin: anunțul italienilor
Răsturnare de situație în cazul Drăgușin: anunțul italienilor
ULTIMELE STIRI
Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia
Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus înainte de Turcia - România
Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas!
Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas!
Antrenorul rom&acirc;n i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: &bdquo;Mi-au prelungit contractul pe 2 ani&rdquo;
Antrenorul român i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: „Mi-au prelungit contractul pe 2 ani”
Așa arată tabloul complet din optimile Cupei Africii! Superliga răm&acirc;ne cu patru jucători &icirc;n cursă
Așa arată tabloul complet din optimile Cupei Africii! Superliga rămâne cu patru jucători în cursă
PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență! &Icirc;n noaptea dintre ani, peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV
PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență! În noaptea dintre ani, peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, prima fotografie &icirc;n tricoul noii sale echipe

Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: &rdquo;Super afacere! Trebuie felicitați&rdquo;

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer &icirc;n 2026 pentru Zeljko Kopic

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”



Recomandarile redactiei
Antrenorul rom&acirc;n i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: &bdquo;Mi-au prelungit contractul pe 2 ani&rdquo;
Antrenorul român i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: „Mi-au prelungit contractul pe 2 ani”
Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia
Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus înainte de Turcia - România
Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas!
Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas!
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: &rdquo;Incredibil ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat, chiar horror!&rdquo;
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: ”Incredibil ce s-a întâmplat, chiar horror!”
Așa arată tabloul complet din optimile Cupei Africii! Superliga răm&acirc;ne cu patru jucători &icirc;n cursă
Așa arată tabloul complet din optimile Cupei Africii! Superliga rămâne cu patru jucători în cursă
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

stirileprotv Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile

stirileprotv Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

&bdquo;Meniul zilei&rdquo; cu artificii ilegale. Cum a fost prins un v&acirc;nzător cu materiale pirotehnice ascunse &icirc;ntr-o geantă de livrare

stirileprotv „Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!