Partidele Brentford - Tottenham și Sunderland - Manchester City, din runda a 19-a vor avea loc joi, de la ora 22:00 și vor putea fi urmărite LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
VIDEO EXCLUSIV Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul în Premier League de Anul Nou
Brentford - Tottenham și Sunderland - Manchester City sunt LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.
Brentford - Tottenham, LIVE pe VOYO, de la 22:00
Tottenham vine după victoria din runda trecută cu Crystal Palace, scor 1-0, și se află pe poziția 13 în Premier League cu 25 de puncte adunate în 18 etape. Însă, formația lui Radu Drăgușin este la doar cinci puncte de ocupanta locului 5, Chelsea.
De cealaltă parte Brentford vine după victoria clară din etapa trecută, 4-1 cu Bournemouth, și se află pe locul 9 în clasament.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon de Premier League, când Spurs s-a impus cu 2-0.
Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO, de la 22:00
Manchester City se află pe locul doi în Premier League, la doar cinci puncte de liderul Arsenal, dar „cetățenii” au cu un meci mai puțin disputat față de londonezii lui Arteta. Trupa lui Pep Guardiola vine după victoria cu 2-1 din deplasarea de la Nottingham Forest.
De cealaltă parte, Sunderland vine după remiza din runda trecută cu Leeds, scor 1-1. Nou-promovata se află pe poziția a șaptea în clasament și este una dintre surprizele acestui sezon de Premier League.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestei stagiuni și s-a încheiat cu victoria 3-0 a lui Manchester City.
