Minunea Mihaela, o provocare pentru francezi! Nu-i pot pronunta numele, nu stiu nici macar de unde vine. Reactia fabuloasa a romancei

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in optimile de finala de la Roland Garros pentru prima data in cariera. Jucatoarea de 30 de ani, care a fost la un pas sa renunte la tenis din cauza unor accidentari, o va intalni pe Madison Keys.

Miki Buzarnescu este o surpriza pentru francezi, chiar daca in 2018 a avut multe meciuri bune. Acestia inca nu reusesc sa ii pronunte numele, iar un ziar din Hexagon a comis o eroare, spunand ca romanca vine de la Budapesta.

Romanca a reactionat si ea pe Twitter: "Nu-mi pot spune inca numele, dar sunt in saptamana a doua la Roland Garros", a scris ea.

They can't spell my name yet, but I'm in the second week of @rolandgarros ???????????? !! #RG18 #haide #happymiki https://t.co/Er7RnTfjMd