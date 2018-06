SIMONA HALEP - ANDREA PETKOVIC, LIVE Roland Garros | Liderul mondial, "exilat" pe terenul 18! Halep lupta pentru calificarea in optimi

Simona Halep - Andrea Petkovic, nu mai devreme de ora 16:00.

Simona Halep - Andrea Petkovic se va disputa in aceasta dupa-amiaza, nu mai devreme de ora 16:00. Partida care conteaza pentru turul 3 de la Roland Garros se va disputa pe terenul 18.

Decizia organizatorilor Roland Garros de a programa meciul care poate duce liderul mondial in optimile competitiei pe un teren auxiliar a fost una controversata si intens discutata.

Mats Wilander, fost lider mondial, este de parere ca decizia organizatorilor poate fi folosita de Simona Halep in favoarea sa. "Este o decizie ciudata, nu s-a mai intamplat niciodata. Da, poate fi ciudat pentru Simona Halep, dar nu cred ca va fi un handicap. Tribunele vor fi pline si Halep va gandi: 'Doamne, lumea chiar iubeste sa ma vada jucand!'. S-ar putea sa fie un lucru bun",a a declarat Wilander pentru Reuters.

Simona Halep si Andrea Petkovic s-au mai intalnit de 7 ori pana in acest moment. Halep conduce detasat cu 6-1. Simona Halep si Andrea Petkovic s-au mai duelat la Roland Garros in 2014. Atunci, Simona Halep castiga in doua seturi, scor 6-2, 7-6, si ajungea pana in finala, ultim act pierdut in fata Mariei Sharapova.