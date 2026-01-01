Portarul român nu are loc la Atletico Madrid, iar ultimul împrumut, la Real Oviedo, nu a decurs așa cum și-ar fi dorit internaționalul român, motiv pentru care a decis să revină mai devreme la Atletico.

Club Brugge ar negocia cu Atletico împrumutul lui Horațiu Moldovan

Dornic să prindă minute înaintea barajului pentru Cupa Mondială din luna martie, Horațiu Moldovan este decis să schimbe din nou echipa în această iarnă. În urmă cu câteva săptămâni s-a discutat despre o posibilă aventură la Spezia, dar se pare că această variantă nu mai este de actualitate.

În schimb, Moldovan ar fi aproape de un transfer în Jupiler Pro League, cel puțin acestea sunt informațiile sosite din Belgia.

Un club din Belgia ar fi foarte interesat de serviciile goalkeeper-ului român, iar negocierile cu Atletico Madrid sunt foarte avansate. VoetbalBelgie susține că prezentarea românului la noua sa echipă, unde va ajunge tot sub formă de împrumut, va avea loc până la data de 5 ianuarie.

Deși nu au dat numele precis al clubului, belgienii au lăsat de înțeles că ar fi vorba despre Club Brugge care s-a confruntat recent cu probleme la nivelul portarilor și care a căutat soluții în fotbalul din Spania.

Belgienii scriu că reprezentanții lui Moldovan au discutat și cu anumite cluburi din Polonia, însă o mutare în Ekstraklasa va fi luată în considerare doar dacă transferul în Belgia va pica.

