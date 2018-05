Simona Halep - Alison Riske, LIVE Roland Garros 2018 ora 12:00! Organizatorii au anuntat programul zilei de miercuri

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Partida dintre Simona Halep, numarul unu mondial, si americanca Alison Riske, care trebuia sa aiba loc marti, in prima runda a turneului de la Roland Garros, a fost reprogramat pentru miercuri, au anuntat organizatorii.

Partida dintre Halep si Riske va fi prima care va avea loc miercuri pe terenul Philippe Chatrier, de la ora 12,00 (ora Romaniei), fiind urmata de meciurile Kei Nishikori (Japonia/N. 19) - Benoit Paire (Franta), Georgina Garcia Perez (Spania) - Caroline Wozniacki (Danemarca/N. 2), Lucas Pouille (Franta/N. 15) - Cameron Norrie (Marea Britanie).

Halep (26 ani), principala favorita si finalista la editia de anul trecut, are 2-0 in meciurile directe cu Riske (27 ani, 83 WTA), pe care a mai invins-o in 2015, la Roma, in turul al doilea, cu 6-3, 6-0, si anul trecut in primul tur la Beijing, cu 6-3, 3-6, 6-2.

Riske are totusi o victorie in fata Simonei, la junioare, in 2007, la Orange Bowl, cu 6-3, 6-2.

Urmareste aici toate rezultatele de la Roland Garros!



Programul de miercuri de pe Terenul Philippe Chatrier

Simona Halep [1] vs Alison Riske

Kei Nishikori [19] vs Benoit Paire

Georgina Garcia Perez vs Caroline Wozniacki [2]

Lucas Pouille [15] vs Cameron Norrie

Programul de miercuri de pe Terenul Suzanne Lenglen

Viktoria Kuzmova vs Elina Svitolina [4]

Jaume Munar vs Novak Djokovic [20]

David Goffin [8] vs Corentin Moutet

Alizé Cornet [32] vs Pauline Parmentier



Urmareste aici toate rezultatele de la Roland Garros!