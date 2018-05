Roland Garros 2018 | "Simona are cele mai mari sanse sa castige!" Halep, laudata de o legenda a tenisului

Simona Halep o va intalni pe Alison Riske in primul tur la Roland Garros.

Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, are cele mai mari sanse de a castiga editia din acest an a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, a estimat fosta mare jucatoare Martina Navratilova intr-un articol pentru site-ul wtatennis.com.

De doua ori invingatoare la Roland Garros, Navratilova crede ca nu exista o mare favorita la actuala editie, ceea ce face ca turneul sa fie atat de interesant.



"Cele mai mari sanse de a termina invingatoare le are probabil Halep, fiindca este N.1 mondial, a jucat finala de anul trecut, iar zgura este suprafata ei favorita. La fel de usor ea ar putea sa fie insa eliminata din prima saptamana. Pentru mine ea e favorita, desi apare o mare indoiala legata de Halep dupa ce ea a pierdut atat de clar cu Svitolina in finala de la Roma. Cealalta indoiala, desigur, este legata de faptul ca nu a castigat niciodata un turneu de Mare Slem. Iar presiunea de a castiga acest prim turneu de Mare Slem nu face decat sa devina din ce in ce mai mare", a scris Navratilova.

"Daca va uitati la aproape toti capii de serie, o constanta este inconstanta. De multe ori jucatoarele sunt eliminate devreme intr-un turneu, iar saptamana urmatoare castiga titlul", a adaugat Navratilova.

In opinia sa, nu este exclus ca invingatoarea de la Roland Garros sa fie din nou o jucatoare ce nu era luata in calcul, cum s-a intamplat anul trecut cu letona Jelena Ostapenko, care a invins-o in finala pe Halep.