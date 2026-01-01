Inter Milano, formația pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, a încheiat anul 2025 pe locul 1 în Serie A, dar presa italiană anunță că urmează modificări importante de lot.

”Posibilă revoluție în vară la Inter, mulți veterani aflați la final de contract vor pleca”, a titrat Tuttomercatoweb.

Este vorba despre portarii Yann Sommer (37 de ani) și Raffaele Di Gennaro (32), plus jucătorii de câmp Francesco Acerbi (37), Stefan de Vrij (33) (ambii fundași centrali), Matteo Darmian (36), Henrikh Mkhitaryan (36) și Manuel Akanji (30).

Akanji însă este singurul jucător adus sub formă de împrumut în vară și a devenit o piesă esențială în mecanismul defensiv al lui Chivu, iar Inter va încerca din răsputeri să-l păstreze, adică să-l transfere definitiv.

Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor

Inter Milano și FC Barcelona se bat pentru semnătura unui jucător plecat în Arabia Saudită, dar care își dorește să revină în fotbalul de cel mai înalt nivel: Joao Cancelo.

Fabrizio Romano a dezvăluit faptul că starul portughez își dorește să plece de la Al-Hilal în această iarnă, chiar dacă mai are contact cu echipa din Arabia Saudită până în iunie 2027.

Echipele care s-au interesat de situația fotbalistului de 31 de ani sunt Inter și Barcelona, formanții pentru care Cancelo a evoluat în trecut.

Jurnalistul italian a dezvăluit că în momentul de față formația lui Cristi Chivu este hotărâtă să îl transfere pe fotbalistul portughez, în timp ce formația antrenată de Hansi Flick a discutat ideea unei mutări doar la nivel intern.

