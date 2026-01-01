Portughezii au fost de acord să plătească 1,3 milioane de euro în schimbul atacantului care a făcut senzație în sezonul precedent la Hermannstadt. Banii ar fi trebuit să ajungă în conturile grupării sibiene în trei tranșe, doar că, momentan, aceștia nu au primit nimic.

Astfel, Hermannstadt a acționat căile legale pentru a-și încasa drepturile. Claudiu Rotar, acționarul echipei sibiene, anunță că i-a acționar deja pe cei de la Estrela la FIFA, urmând ca aceștia să încaseze, cât de curând, tranșa pe care trebuia să o primească încă din luna august.

Hermannstadt a acționat Estrela Amadora la FIFA

Pentru această întârziere, portughezii riscă interdicție la transferuri, dar și penalizări de până la 5 la sută din valoarea sumei de transfer. În înțelegerea dintre cele două părți, Estrela trebuia să achite 1,3 milioane de euro în trei tranșe până în august 2026.

„I-am dat la FIFA, așteptăm să ne vină răspunsul și să încasăm banii. N-am primit niciun ban. (n.r. - Până când ar fi trebuit să achite cele trei tranșe?) Până în august. Sunt dați la FIFA, în ianuarie ar trebui să încasăm tranșa din august și o să fie o întârziere de vreo 4-5 luni între tranșe.

Vor avea penalizări, o să aibă interdicție la transferuri, că nu plătesc. (n.r. - La cât vor ajunge penalizările?) Nu știu, astea le-a pus FIFA, dar nu pot fi mai mult de 5 la sută pe an”, a spus Rotar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ianis Stoica a evoluat deja în 16 partide pentru cei de la Estrela după transfer, reușind să înscrie de două ori și să ofere alte două pase decisive.

Pe site-urile de specialitate, cota sa de piață a scăzut după transferul în Portugalia. Dacă în vară, când era jucătorul lui Hermannstadt, specialiștii îl evaluau la două milioane de euro, acum este cotat la 1,5 milioane.

Estrela, locul zece în Portugalia

Estrela are al doilea cel mai slab lot dacă vorbim de valoarea de piață, dar are un parcurs impresionant după 16 etape în Portugalia. Este pe locul zece, cu 18 puncte, la patru distanță de zona retrogradabilă.

În primul meci din 2026, echipa lui Ianis Stoica va avea parte de un test dificil, pe teren propriu, împotriva celor de la Braga, una dintre echipele cu pretenții din campionatul portughez.

