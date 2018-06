Buzarnescu, laudata inaintea meciului cu Madison Keys: "E jucatoare completa. E o placere sa ii vezi tenisul"

Mihaela Buzarnescu e in fata performantei carierei la Roland Garros. Urmareste aici meciul cu Madison Keys.

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in optimi la Roland Garros dupa ce a produs socul turneului, victorie cu una din marile favorite, Elina Svitolina.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune ca Mihaela a patruns in tenisul mare cu aceasta victorie si asteapta noi surprize din partea ei la acest turneu.



"Se poate spune ca, odata cu aceasta victorie, Mihaela Buzarnescu intra in tenisul mare. Dupa atatia ani in care a jucat pe terenuri de zgura unde ciugulesc vrabiile iarba pe margini, iat-o pe Mihaela implinindu-si visul din copilarie, acela de a juca pe tabloul principal la Roland Garros si a ajunge in turul 4 pentru prima data in cariera ei", a spus Cristian Tudor Popescu.



"Important este si modul in care a castigat acest meci. Nu a fost o zi slaba a foarte valoroasei Elina Svitolina, jucatoare aflata si in forma pe zgura, tocmai a castigat turneul de la Roma, invingand-o pe numarul 1 mondial, Simona Halep. Deci o adversara de asemenea calibru, care nu a jucat rau. A jucat Mihaela mai bine decat Elina Svitolina, care a jucat bine. Meciul a fost de un foarte ridicat nivel tehnic, fizic, iar Mihaela a reusit sa conduca ostilitatile, un lucru foarte important pentru viitor. A impus un ritm sufocant in schimburi, astfel incit a adus-o pe Svitolina in starea de a tipa cam ca Sharapova, la fiecare lovitura, ceea ce nu-i sta in obicei ucrainencei", a explicat jurnalistul la Digi24.

"A gandit foarte bine tactic jocul, folosind acel forehand de stanga si a aplicat o schema folosita si de Nadal, distribuie lovituri la fel de tari si de precise atat in cros, cat si in lung de linie. A scos-o mereu din teren pe Svitolina si cum a prins o minge mai scurta, a facut pasul in fata si a atacat decisiv. O ofensiva nehazardata, inteligenta, in fata careia o jucatoare ofensiva la randul ei, cum e Svitolina, a cedat. Remarcabil si registrul foarte variat al loviturilor Mihaelei. Pe langa forehand are si rever foarte bun. Vine la fileu, stie sa faca voleu, are un serviciu precis, plasat si suficient de puternic pentru a-si tine adversara la respect si stie sa puna si scurte cu mana sigura in momentele importante", a analizat CTP.

Lumea tenisului o descopera pe Mihaela Buzarnescu la 30 de ani. "Toata zestrea tehnica exceptionala, daca stam sa ne gandim cum a fost ingropata atatia ani, fara ca lumea sa o vada pe aceasta jucatoare minunata... E o placere sa ii vezi tenisul dincolo de scoruri, de turnee si de clasament”, a incheiat Cristian Tudor Popescu.

Urmareste aici meciul dintre Mihaela Buzarnescu si Madison Keys de la Roland Garros.