Primele ganduri ale Simonei Halep dupa tragerea la sorti de la Roland Garros! De ce spune ca "e foarte complicat sa fii numarul 1"

Simona Halep va debuta la Roland Garros in fata americancei Alison Riske (105 WTA).

Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Paris. Ea va incerca in urmatoarele doua saptamani sa repete performantele fantastice din 2014 si 2017, cand a jucat finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros. De aceasta data, ea spera sa si castige trofeul!

Simona a castigat Roland Garros pe cand era adolescenta. Ea are un titlu de junioare in palmares, in 2008.

Numarul 1 mondial a vorbit inaintea startului turneului de pe zgura pariziana.

Simona a spus, printre altele, ca este greu sa fii numarul 1 mondial si ca a fost nevoie de multa munca si sacrificiu.

"Am crescut jucand pe zgura, de cand am luat racheta in mana am evoluat pe aceasta suprafata. Aici am invatat ABC-ul tenisului si cred ca toata experienta acumulata ma ajuta sa am mereu rezultate pe zgura. Vreau sa castig turneul, acesta este obiectivul meu, mai ales ca am castigat la juniori. Stiu ce sentimente am avut atunci si vreau sa le repet, in circuitul WTA. Am doua finale, sper ca intr-o zi sa si castig", a spus Halep pentru Eurosport.

"E foarte complicat sa fii numarul unu mondial. Toate jucatoarele vad in disputele cu tine o oportunitate, astfel ca trebuie sa muncesti mult mai mult pentru a castiga fiecare meci. A fost foarte greu sa ajung aici, dar cu sacrificiu si rabdare am reusit sa devin prima in lume. A fost cel mai frumos moment din cariera mea si am simtit ca toate sacrificiile si munca au meritat", a mai spus Halep

"Sunt foarte mandra de ceea ce am reusit acolo, dar in acelasi timp simt tristete ca nu am putut castiga finala. A fost a treia finala de Grand Slam pe care am pierdut-o. Am fost epuizata dupa acel turneu, pentru ca am dat tot ce am putut pret de doua saptamani. Mi-a fost greu sa ma recuperez, sa revin la forma de la Melbourne. Dar sunt decisa sa muncesc in continuare si poate intr-o zi se va intampla", a mai spus ea.