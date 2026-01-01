Louis Munteanu (23 de ani) este la un pas de plecarea de la CFR Cluj.



Atacantul va fi transferat definitiv la DC United, formație care a încheiat sezonul trecut pe ultimul loc în Conferința de Est din MLS.



Acordul dintre cluburi este total, iar mutarea va fi oficializată la începutul anului 2026, după efectuarea vizitei medicale.



Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu



Potrivit publicației americane New York Times, DC United va plăti 7 milioane de dolari pentru Louis Munteanu, echivalentul a aproximativ 5,9 milioane de euro.



Este o sumă considerabil mai mică decât cea vehiculată în vară, când patronul Ioan Varga vorbea despre un transfer de peste 18 milioane de euro, în contextul unor discuții cu cluburi din Franța și Spania.



„Este o chestiune de zile până când va pleca de la CFR Cluj. Cu tot cu bonusuri, suma depășește 18 milioane de euro”, declara Ioan Varga în luna iulie. Ulterior, pretențiile ar fi scăzut la 10 milioane de euro, însă transferul se va realiza, cel puțin inițial, sub acest prag.



Totuși, CFR Cluj ar putea ajunge să încaseze mai mult. Conform aceleiași surse, contractul include bonusuri de performanță care pot urca suma totală până la 10 milioane de dolari, aproximativ 8,5 milioane de euro. În plus, clubul din Gruia a păstrat un procent dintr-un eventual transfer viitor al jucătorului.



DC United nu o duce prea grozav în MLS



DC United nu traversează o perioadă fastă în MLS. Echipa din Washington a acumulat doar 26 de puncte în 34 de meciuri sezonul trecut și a terminat pe ultimul loc în Conferința de Est.

În Statele Unite nu există retrogradare, astfel că poziția din clasament nu a avut consecințe directe.

Lotul americanilor este evaluat la 31,4 milioane de euro, puțin peste CFR Cluj, care are o cotă de 29,78 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.



Debutul oficial al lui Louis Munteanu la DC United ar putea avea loc pe 22 februarie, în prima etapă din noul sezon MLS, când formația din Washington va primi vizita celor de la Philadelphia Union, pe stadionul „Audi Field”.



Atacantul părăsește CFR Cluj după 63 de meciuri, 28 de goluri și nouă pase decisive. Fusese cumpărat în vara lui 2024 de la Fiorentina, pentru 2,3 milioane de euro. Produs al Academiei Hagi, Louis Munteanu a mai evoluat la Farul și Fiorentina.

