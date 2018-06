Roland Garros 2018 | Simona Halep, laudata de englezi dupa victoria cu Petkovic: "A jucat perfect, pare o favorita solida la titlu!"

Simona Halep - Andrea Petkovic, scor 7-5, 6-0, in turul trei de la Roland Garros.

Simona Halep s-a calificat in optimi la Roland Garros dupa ce a trecut in turul 3 de nemtoaica Andrea Petkovic, in minimum de seturi. Simona Halep a fost trimisa de organizatori sa joace pe terenul 18 din complexul de la Roland Garros, insa aceasta programare nu a afectat-o pe sportiva care conduce clasamentul mondial.



"Romanca nu s-a aratat deranjata ca a jucat pe un teren total inadecvat pentru un lider mondial si a jucat perfect in setul secund, mai ales. Forma de joc a romancei incanta ochiul si ea pare o favorita solida la titlu, avand in vedere si finala jucata anul trecut. Ea a si anuntat ca poate juca oriunde, pe orice teren la Roland Garros, caci se simte foarte pregatita", au scris englezii de la DailyMail dupa victoria Simonei.

Site-ul WTA a realizat o ampla analiza a partidei cu Petkovic.

"Simona Halep a trecut de germanca Petkovic pentru a bifa din nou a doua saptamana de concurs la Roland Garros, asa cum s-a intamplat si anul trecut. Lidera mondiala WTA a castigat ultimele 8 game-uri din partida pentru a parafa o victorie in fata Andreei si a se califica din nou in optimi la RG. Statistic vorbind, Halep a avut 19 mingi castigatoare si 17 greseli nefortate pe toata durata partidei, fructificand 6 din cele 11 mingi de break avute. Este pentru a patra oara cand Simona face optimi de finala in ultimii 5 ani de concurs, avand sanse de a ramane in continuare pe 1 mondial", a notat site-ul WTA.

Simona Halep o va intalni pe Elise Mertens in optimi, partida ce se va disputa luni la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatori.