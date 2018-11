S-a cuplat cu Kim Kardashian a Serbiei, iar suporterii se roaga de iubita lui: "Te rugam sa nu te culci cu el inaintea meciurilor" :) GALERIE FOTO

Fundasul sarb Dusko Tosic, campion al Turciei cu Besiktas, acum la Guangzhou R&F, in China, are o iubita faimoasa in tara sa.

Sarbul Dusko Tosic (33 de ani) este casatoric cu "Kim Kardashian a Serbiei". Jelena Karleusa are 40 de ani si este cantareata si jurata intr-un show de televiziune. Ea este o adevarata "bomba sexy".

Tosic si Jelena sunt casatoriti de 10 ani si au 2 copii impreuna. Ei au aparut in numeroase randuri in tabloidele din Serbia.

"Nu te culca cu el, ca vrem sa luam titlul"

In urma cu un an, cand Tosic a luat titlul cu Besiktas, fanii formatiei turce o asaltau pe Jelena cu mesaje pe internet. Acestia o rugau sa nu se mai culce cu fotbalistul, pentru ca acesta sa se poata concentra in lupta la titlu.