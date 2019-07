Fata lui Sumudica arata senzational, invata bine, este vedeta pe internet si este curtata de fotbalisti! Cum arata Sarah-Maria: GALERIE FOTO

Fata lui Sumudica arata senzational, invata bine, este vedeta pe internet si este curtata de fotbalisti.

Marius Sumudica are doi copii, un baiat si o fata. Sarah-Maria (18 ani) s-a nascut in insula portugheza Madeira din Oceanul Atlantic, in anul in care fostul atacant a evoluat la Maritimo Funchal. Se pare ca a fost un an bun pentru "Sumi", care are acum o fata superba, care a devenita „influencerita” pe internet, posteaza fotografii provocatoare pe site-urile de socializare si este urmarita de peste 11.000 de admiratori. Tanara este pasionata de calatorii, fotbal, afaceri si moda, a participat la o prezentare de moda de la Bucharest Fashion Week si presa a scris ca ar avea o relatie cu Marco Dulca, noul jucator al Viitorului si fiul lui Cristi Dulca, antrenorul de la "U" Cluj si fostul coleg al lui Sumudica de la Rapid. Fata invata la Scoala Centrala din Bucuresti, unul dintre cele mai prestigioase licee din Capitala, la o clasa cu o linie de studii bilingv francofona. La inceputul lunii iunie 2019, tatal sau i-a organizat o petrecere spectaculoasa cu ocazia majoratului, cu multi invitati, manele si mii de euro impartiti lautarilor.

Baiatul face parte din staff-ul sau, sotia e patroana de salon de infrumusetare

Marius Jr. (22 ani) s-a nascut in anul in care tatal sau a ajuns la Rapid. El a cochetat cu fotbalul, fiind junior la Sportul Studentesc, apoi a jucat la Metaloglobus si Astra Giurgiu II. Pe 23 mai 2019, tehnicianul spunea ca „Pentru mine, Rapid a murit!” si acuza ca oamenii din clubul giulestean si-au batut joc de fiul sau, care nu a fost dorit de anumite persoane din club, s-a lasat de fotbal la doar 21 de ani si a intrat in depresie. In ultimul an, Marius Jr. a facut parte din staff-ul tatalui sau la Al Shabab Riad (Arabia Saudita), iar acum l-a urmat la Gazisehir Gaziantep (Turcia), ocupandu-se de monitorizarea conditiei fizice a jucatorilor. Ajutat de dispozitize GPS si de programe speciale, el ii prezinta tatalui sau rapoate despre parametrii fizici si distantele pe care le parcurg jucatorii la antrenamente si in timpul meciurilor, viteza si gradul de solicitare.



Elena (47 ani), sotia antrenorului, a terminat un liceu economic si o facultate de drept, iar acum este patroana unui salon de infrumusetare din Capitala si administreaza afacerile imobiliare ale familiei, sotul sau avand acum un salariu de peste 600.000 de euro pe an in Turcia.