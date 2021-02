EXCLUSIV | Gigi Becali ii da o noua lovitura Anamariei Prodan! Trei jucatori din lotul FCSB renunta la serviciile sale de impresariat

Dupa ce a pierdut un comision de aproape un milion de euro din transferul lui Dennis Man, agenta pierde si alti jucatori din curtea FCSB.

Surse din anturajul FCSB au dezvaluit ca trei dintre jucatorii reprezentati de Anamaria Prodan si-ar fi dat deja acordul ca sa rupa contractul de impresariat cu aceasta, in conditiile in care Gigi Becali vrea ca agenta sa nu mai aiba niciun jucator in lotul echipei sale si ar fi propus contracte usor imbunatatite celor dispusi sa accepte noua cerinta. In cazul unui refuz, fotbalistii ar fi fost avertizati ca vor fi imprumutati, nu li se vor prelungi contractele, vor fi trimisi la echipa secunda sau nu vor primi prea multe minute de joc. Cei trei jucatori ar urma sa fie directionati catre unul dintre cei agentii aflati in gratiile patronului, cel mai probabil catre varul patronului, Ioan Becali.

Desi Gigi Becali declarase in urma cu o saptamana ca Anamaria Prodan "a avut pana ieri jucatori la FCSB, astazi nu mai are niciunul", acordurile jucatorilor erau doar verbale si abia acum au inceput sa dea roade presiunile exercitate asupra fotbalistilor. Dupa discutii cu staff-ul tehnic si cu oficialii din conducere, o parte dintre jucatorii impresariati de AMP la FCSB si-au dat seama ca amenintarile sunt reale si exista un pericol real sa le fie afectate carierele. Dupa plecarea lui Dennis Man, AMP mai colabora din randul "ros-albastrilor" cu Andrei Vlad (21 de ani, portar), Iulian Cristea (26 ani, fundas central), Ionut Pantiru (24 ani, fundas stanga), Lucian Filip (30 ani, mijlocas central), Gabriel Simion (22 ani, mijlocas central) si Robert Ion (20 ani / mijlocas ofensiv).

DE CE S-A DETERIORAT RELATIA DINTRE IMPRESARA SI LATIFUNDIAR

Intre patronul FCSB si Anamaria Prodan a izbucnit un scandal monstru, dupa ce Gigi Becali si varul acestuia, Ioan Becali, au trecut peste capul impresarei si au realizat pe cont propriu transferul lui Dennis Man la Parma. Ramasa fara comisionul de 850.000 de euro si fara jucator, dupa negocieri intense de cateva luni de zile cu clubul italian, aceasta s-a dezlantuit la adresa latifundiarului, despre care a spus cuvinte grele.

Ea a declarat ca Becali "e un om fara Dumnezeu", "a trait cu oile, pe camp", "m-am jucat cu el, cu creierul lui", "e un un liliputan de 1.30 metri, un circar", "e agramat, rupe stiloul cand vrea sa scrie", "copiilor si nevestei le e rusine cu el", "e fatarnic, ajuta doar in fata camerelor tv", "e cazul perfect pentru facultatea de medicina, creier cu probleme" si "el si varul sau sunt doi sobolanei disperati, care s-au milogit pentru un milion in plus".

Mai mult, AMP a acuzat si ca cei doi oameni de fotbal au facut presiuni imense asupra lui Man si a familiei sale pentru a rupe contractul de reprezentare si a semna cu varul patronului, in incercarea de a intra in posesia comisionului rezultat din transfer si a cotei parte din salariul viitor al jucatorului, si a anuntat ca il va actiona in judecata pe fotbalist si va cere daune financiare.

De cealalta parte, patronul FCSB a ordonat ca toti jucatorii echipei sale sa rupa relatiile contractuale cu AMP, in caz contrar urmand sa fie disponibilizati, si a sugerat ca locul unei femei nu este in fotbal, dar a acuzat si ca Laurentiu Reghecampf si sotia sa au castigat bani multi pe seama sa si a clubului sau prin metode imorale.