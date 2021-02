Gigi Becali a SPUS TOT! Ce a vorbit cu Neubert despre Dennis Man, dupa transferul starului FCSB in Serie A

Dennis Man s-a transferat de la FCSB la Parma in schimbul sumei de 13 milioane de euro.

Fotbalistul de 22 de ani a debutat deja pentru parmegiani in Serie A in meciul din deplasare cu Napoli cand a fost introdus pe teren in minutul 80 de Roberto D'Aversa.

Finantatorul FCSB-ului este sigur ca Man se va im pune la Parma si a dezvaluit ca preparatorul fizic al echipei, germanul Thomas Neubert, i-a spus ca in Italia internationalul roman se va dezvolta din punct de vedere fizic.

"Imi pare bine ca Dennis Man a si debutat pentru Parma, iar eu v-am zis inaintea plecarii lui in Italia ca o sa il vedeti pe teren in meciul cu Napoli.

Tommy ne-a spus ca Man o sa faca fata in Italia si e sigur ca acolo o sa puna si mai multa masa musculara pe el, dar nu o sa piarda din viteza", a spus Gigi Becali potrivit ProSport.

Si se pare ca cei de la Parma au fost intr-adevar multumiti de nivelul fizic cu care a venit Man, intrucat au ales sa il foloseasca la doar cateva zile dupa ce a fost semnat contractul.