Gigi Becali isi freaca mainile de bucurie! Jucatorul de la FCSB care a fost remarcat dupa derby-ul cu Dinamo! "S-a vazut calitatea lui la cele doua, trei atingeri!"

FCSB a castigat marele derby cu Dinamo, scor 1-0.

Ante Vukusic a debutat pentru FCSB chiar in marea victorie din Stefan cel Mare. Atacantul croat a intrat pe teren in locul lui Florinel Coman in minutul 77 si a fost foarte aproape sa marcheze, dupa ce a trimis mingea in bara.

Fostul star din Liga 1, brazilianul Eric, a observat rapiditatea cu care a intrat i joc noul atacant al FCSB-ului in joc. Fostul jucator de la Vontunari sustine ca el ca are calitati de numar 9 clasic si este exact ca ii trebuia lui Toni Petrea. Chiar si in meciul cu Dinamo, FCSB a jucat cu Florin Tanase atacant central.

"Becali a declarat ca nu mai vrea sa lucreze cu straini si acum aduce un varf strain. S-a vazut calitatea lui la cele doua, trei atingeri pe care le-a avut. Nu a fost meritul lui eliminarea lui Filip. Dar sa aiba timp. Spuneam ca lipseste numarul noua, vom vedea daca baiatul va confirma in fotbalul romanesc", a declarat Eric pentru Look. Sport.

Ante Vukusic este un atacant croat care a mai jucat la echipe precum: Hajduk Split, Pescara, Lausanne Sport, Waasland-Beveren, Greuther Furth, FK Tosno, Olimpia Grudziadz, NK Krsko si NK Olimpija Ljubljana. Pentru ultima echipa mentionata a marcat 28 de goluri in 50 partide.