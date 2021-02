Cum l-a trecut Anamaria Prodan in telefon pe Dennis Man si ce decizie a luat dupa ce si-a luat TEAPA SECOLULUI la transfer

Dennis Man a batut recordul de transfer pentru Romania dupa ce a ajuns la Parma in schimbul a 13 milioane de euro.

'Afacerea Man' a depasit suma platita in 2016 de Anderlecht pentru Nicusor Stanciu, 9,5 milioane de euro. In ultimii 4 ani si jumatate, Becali a continuat sa investeasca, dar fara sa scoata sume mai mari de cateva milioane de euro pentru fotbalistii sai.

Anamaria Prodan sustine ca a vazut din start potentialul urias al lui Man, care ii putea aduce cel mai mare comision din cariera de agent. Dupa 'driblingul' familiei Becali, Prodan nu s-a mai ales cu nimic. A refuzat suta de mii promisa de Gigi Becali drept cadou de 'impacare' dupa ce firma verilor sai, Giovanni si Victor, a fost bagata in transfer, iar lui Man i-a fost fortata mana sa renunte la Anamaria.

Faptul ca Prodan il vedea pe Man drept o superinvestitie de viitor e sustinut si de un detaliu nestiut pana acum. Pana sa-l acuze ca a tradat-o, Man era trecut in telefonul Anamariei 'Diamant Dennis Man'. Dupa ce a semnat cu Parma, Man a devenit doar 'Dennis Man' in agenda telefonica a impresarei. :)

Gazeta Sporturilor a publicat azi mesajele schimbate de Man, Anamaria Prodan, Gigi Becali si reprezentantii Parmei inainte si dupa transferul fotbalistului in Serie A.

Plecat in graba de la Bucuresti saptamana trecuta, Man a apucat sa si joace primele minute in tricoul Parmei. A fost folosit un sfert de ora contra lui Napoli, duminica seara. Parma a pierdut cu 2-0, dar Man s-a remarcat in final, cand a dat o pasa superba, cu calcaiul, pentru Conti.