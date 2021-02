"Daca ma enervez si il vad la meci, ii dau o palma peste cap!" Declaratii INCREDIBILE ale Anamariei Prodan! Ce i-a scris Becali dupa ce a declansat scandalul monstru

Anamaria Prodan si Gigi Becali au fost implicati intr-un scandal imens in spatiul public.

Latifundiarul din Pipera a scos-o din schema pe Anamaria Prodan in cazul transferului lui Man la Parma, iar de aici relatia de prietenie dintre cei doi s-a deteriorat brusc. Acuzatii dure au venit din partea ambelor parti, insa impresara aradeanului sustine ca Gigi Becali ar fi incercat sa se impace cu ea. Finantatorul de la FCSB i-ar fi trimis un mesaj in care isi cerea scuze, insa sotia lui "Reghe" nici nu a dorit sa auda si i-a blocat numarul.

"Aceste declaratii vin in urma unui mesaj primit de mine de la Gigi Becali, el ma cunoaste pentru ca am petrecut asa mult timp impreuna incat toata lumea este socata. Toti prietenii nostri comun sunt socati ca s-a ajuns aici. Gigi Becali stie si ii pare foarte rau. Cunoscandu-ma a stiut unde sa ma atace, iar mesajul scris de el pentru mine a adus ceea ce vedeti voi astazi.

El trebuia sa se gandeasca la acel lucru pe care mi l-a spus mie, pentru care mi-a cerut scuze, dar e tardiv. Acum pot sa zic si eu ca imi pare rau ca i-am zis ca e mic de inaltime. A facut un lucru pe care o sa-l regrete toata viata. A pierdut un prieten, un om care era trup si suflet langa el. M-a acuzat de ceva si stie ca lucrul ala ma doare pe mine cel mai tare.

Stie ca in momentul in care cineva a indraznit sa spuna ceva de mine sau familia mea a platit cu reputatia. Stie ca la ce caracter si nerv am ii dau un pumn in cap. Daca ma enervez o data si il vad la meci, ii dau o palma peste cap. Platesc o amenda ca am deranjat linistea publica, aia e. Dar el mai iese vreodata in lume, cand toata Europa o sa scrie despre asta? Nu, pentru ca el stie ca cel mai umilitor lucru pe pamant este ca o femeie sa te faca de ras.

Pana acum o saptamana, el le-a zis tuturor prietenilor si dusmanilor sai 'sa nu va certati vreodata cu Anamaria Prodan, este din toate punctele de vedere pregatita!'. I-a luat Dumnezeu mintile, l-a pus diavolul sa vorbeasca. Greseala majora a lui Gigi Becali a fost cand m-a acuzat de ceva. Este o chestie personala, iar el o stie foarte bine.

Acum ii pare rau, a incercat sa imi dea mesaj dar e blocat pe telefonul meu, nu mai poate lua legatura cu nimeni din familia mea. A incercat sa il sune si pe Laurentiu, foarte tarziu. Probabil in ani daca o sa ne lovim unul de celalalt chiar as accepta scuzele lui. Ca eu sunt vulcanica e un lucru stiut.

Impacare? S-a impacat si cu MM Stoica, cu absolut toata lumea. Problema nu e asta, ci faptul ca pentru bani un om a stricat o prietenie. Lucru de neinteles pentru ca eu nu aveam nevoie de vreun ban de la el. Nu i-am cerut vreodata un leu", a declarat Anamaria Prodan pentru Gazeta.