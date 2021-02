Prima reactie a lui Giovanni Becali dupa ce a declansat RAZBOIUL cu Anamaria Prodan! Ce mesaj i-a transmis impresarei: "E bine sa se stie asta"

Firma fratilor Becali a dat lovitura: a incasat aproape 900 000 de euro dupa transferul lui Man la Parma.

Anamaria Prodan s-a infuriat si ameninta ca-l da in judecata pe Man pentru recuperarea prejudiciului. Prodan a pornit si un razboi in toata regula cu Gigi, Giovanni si Victor Becali, pe care ii acuza ca i-au furat jucatorul pentru a o exclude de la plata banilor care i se cuveneau.

In prima aparitie publica de dupa realizarea transferului, Giovanni Becali da primele detalii de la negocieri. Fara a-i pronunta numele Anamariei, Becali raspunde uneia dintre acuzatiile facute de sotia lui Reghecampf. Anamaria declarase ca Giovanni a incalcat termenii eliberarii sale inainte de termen prin implicarea in transferul lui Man. Becali asigura ca Dragos Sarbu, omul care conduce in acte forma fratilor Becali, e cel care a purtat toate tratativele. Giovanni spune ca Man nu e afectat de discutiile din ultimele zile.

"S-a rezolvat transferul. E bine sa stie lumea cine a negociat. Eu nu am negociat deloc, Dragos Sarbu a fost cel care a facut totul la nivel de tratative. Eu am mers acolo pentru ca sunt imaginea firmei pe care el o detine si pentru ca sunt un om pe care conducatorii de la Parma il cunosc, au incredere in mine. In acest business e foarte importanta imaginea, am fost un consultant pentru Dragos. Nu vreau sa comentez alte declaratii facute in tara, ne pierdem timpul. Man este foarte linistit. Daca nu era linistit, nu semna. A semnat pe 5 ani, cu un salariu foarte bun, eu spun ca e foarte, foarte linistit", a spus Giovanni Becali pentru PRO Sport.