Man trebuie sa munceasca UN AN ca sa plateasca banii astia! Incredibil: ce suma vrea sa recupereze Anamaria Prodan de la el dupa TEAPA COLOSALA pe care si-a luat-o la transfer

Dennis Man a ajuns la Parma saptamana trecuta. Transferul sau a declansat un razboi de proportii in fotbalul romanesc.

Miza: comisionul de transfer al impresarilor. Vandut cu suma-record de 13 milioane de euro conform anuntului facut de Gigi Becali, Man va castiga in jur de un milion de euro pe sezon la Parma. Anamaria Prodan, agentul de care Man era legat prin contract, a fost evitata la tratativele finale. Becali s-a oferit sa-i plateasca 100 000 de euro, insa Prodan a gasit jignitoare propunerea. Vrea sa lupte pana la capat pentru a recupera banii care sustine ca i se cuvin.

Comisionul impresarilor la transferul lui Man a ajuns la aproape 900 000 de euro, sustin sursele www.sport.ro. Prodan il va da in judecata pe Man pentru a-si recupera prejudiciul. Intreaga suma varsata catre agenti va ajunge la firma fratilor Giovanni si Victor Becali, cei care au lucrat la acest transfer in opinia patronului de la FCSB.

"Daca toata munca a fost a lui Giovanni, cum sa spun altceva? Daca el a facut transferul asta, daca el a adus oferta, cum pot eu sa spun ca nu e asa?! E normal ca banii sa mearga la cine a muncit!", a explicat Becali. "Anei nu-i convine ca ia 100 000 de euro de la plaja? Ea e la plaja, in America, si primeste 100 000 de euro. Nu e bine? Eu spun ca e!", a continuat Gigi.

Man are contract 4 ani si jumatate cu Parma. In cazul in care instanta ii va da dreptate, Anamaria ii poate lua lui Man salariul pe aproape un an intreg!