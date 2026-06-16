Universitatea Craiova a câștigat ”eventul”, astfel că locul alocat în Europa League pentru câștigarea Cupei României a fost alocat următoarei clasate, Universitatea Cluj.

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Champions League

Oltenii se vor duela în dublă manșă cu un adversar, la prima vedere, accesibil. ML Vitebsk, campioana din Belarus, își va măsura forțele cu Universitatea Craiova.

ML Vitebsk are o istorie scurtă, însă destul de complicată. Clubul a fost desființat în 2006, fiind reînființat în 2014. În momentul de față, lotul celor de la ML Vitebsk este cotat la doar 12,88 de milioane de euro pe Transfermarkt.

Duelurile din primul tur preliminar al UCL:

Kairat Almaty - Sutjeska

Vikingur - Gyor

FK Borac - Levski Sofia

FC Petrocub - KF Egnatia

ML Vitebsk - Universitatea Craiova

Kauno Žalgiris - Drita

Vardar - KuPS Kuopio

Ararat-Armenia - Riga

Rigare Fiori FC - Larne FC

Lincoln Red Imps - Inter Club d'Escaldes

FC Flora Tallinn - FC Iberia

Floriana FC - Shamrock Rovers

Sabah - The New Saints FC

U Cluj, adversar infernal: Dinamo Kiev se întoarce în România

În primul tur preliminar din Europa League, Universitatea Cluj nu a avut același noroc. A dat peste Dinamo Kiev, o echipă cu un lot net superior, dar care vine după cel mai slab sezon din ultimii ani.

Fosta echipă a regretatului Mircea Lucescu a încheiat sezonul pe locul patru în Ucraina, dar s-au calificat în Europa League pentru că au reușit să câștige Cupa.

Duelurile din primul tur preliminar al Europa League: