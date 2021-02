EXCLUSIV | "Mai trimit la Steaua vreun jucator?!" Impresarul FIFA ridica semnalul de alarma! Cum ar putea FCSB sa sufere dupa SCANDALUL dintre Anamaria Prodan si familia Becali

Transferul lui Dennis Man la Parma a declansat un adevarat scandal!

Anamaria Prodan este la cutite cu Gigi si Giovanni Becali dupa ce patronul FCSB a negociat pe ascuns transferul lui Dennis Man la Parma, cu ajutorul varului sau, fara sa il informeze pe agentul jucatorului.

Impresarul si patronul ros-albastrilor s-au razboit in declaratii, iar Gigi Becali le-a interzis fotbalistilor sai sa mai colaboreze cu Anamaria.

Florin Iacob, agent FIFA, a vorbit despre transferul lui Dennis Man la Parma, dar si despre scandalul dintre Anamaria Prodan si familia Becali si a dezvaluit ce consecinte ar putea avea asupra fotbalului.

"Am fost la meci, m-am bucurat ca am fost, am vazut prima data stadionul din Arad. Calitatea jocului e slaba, ca multe din meciurile din campionat.

Transferul este fabulos pentru fotbalul romanesc. 13 milioane sau 11 milioane de euro sa primeasca un club din Romania, in vremurile in care fotbalul romanesc traverseaza cea mai neagra perioada.

Trebuie apreciat transferul lui Man la Parma din punct de vedere financiar. Sunt foarte multi bani, in momentul in care fotbalul nu spunea prea mult.

Asta este partea urata a lucrurilor, va dati seama, imaginea creata de un patron de club, impresarii care se cearta, se jignesc, se ameninta, indeparteaza lumea de fotbal.

Multi conducatori din fotbal vorbesc, il aud pe Gica Hagi ca trebuie sa intervina politicul. Pai cand se uita politicul ce scandaluri sunt, ce lipsa de credibilitate are fotbalul romanesc.

Un impresar se gandeste: 'Mai trimit la Steaua un jucator? Il mai sustin? Patronul trimite vreo ruda, face presiuni sa il ia' Vor fi multe consecinte.

Dennis a picat la mijloc, cel mai important ar fi ca el sa spuna cum au stat lucrurile, insa e mai bine sa nu spuna nimic, nu i-ar folosi la nimic. Parerea mea este ca Ana s-a ocupat de transfer si patronul Stelei a vrut sa isi introduca un membru al familiei in afacere.

Ana a fost foarte aproape de Steaua, nu mai aveai loc de ea cand lucra pentru ei. Sunt convins ca a lucrat ceva, a facut ceva si patronul Stelei si-a introdus un membru al familiei in afacere", a spus Florin Iacob la PRO X.