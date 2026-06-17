LIVE TEXT FCSB și CFR Cluj își află AZI primele adversare din Conference League. Când începe tragerea la sorți

FCSB și CFR Cluj își află AZI primele adversare din Conference League. Când începe tragerea la sorți Conference League
SPORT.RO
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FCSB și CFR Cluj își vor afla astăzi adversarele din turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

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FCSB și CFR Cluj își află AZI primele adversare din Conference League

Miercuri, de la ora 15:00 (ora României), UEFA organizează la Nyon tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din turul 2 preliminar al Conference League. FCSB și CFR Cluj se vor afla în urna capilor de serie.

Partidele din această fază se vor disputa pe 23 iulie (turul) și 30 iulie (returul).

Iată cum arată urnele pentru tragerea la sorți și posibilele adversare ale lui FCSB și CFR Cluj. De menționat că UEFA va forma grupe și va restrânge această listă cu câteva ore înaintea evenimentului de la Nyon.

Foto: Football Meets Data

Marți, UEFA a stabilit meciurilor din primul tur preliminar al Conference League, care se vor disputa pe 9 și 16 iulie.

Programul din Conference League, sezonul 2026/2027

  • Turul 1 preliminar: 9 & 16 iulie
  • Turul 2 preliminar: 23 & 30 iulie
  • Turul 3 preliminar: 6 & 13 august
  • Play-off: 20 & 27 august
  • Faza principală, etapa 1: 15 octombrie
  • Faza principală, etapa 2: 22 octombrie
  • Faza principală, etapa 3: 5 noiembrie
  • Faza principală, etapa 4: 26 noiembrie
  • Faza principală, etapa 5: 10 decembrie
  • Faza principală, etapa 6: 17 decembrie
  • Play-off pentru optimi: 18 & 25 februarie
  • Optimile de finală: 11 & 18 martie
  • Sferturi de finală: 8 & 15 aprilie
  • Semifinale: 29 aprilie & 6 mai
  • Finala: 2 iunie (Beșiktaș Stadium, Istanbul)
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