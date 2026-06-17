FCSB și CFR Cluj își află AZI primele adversare din Conference League

Miercuri, de la ora 15:00 (ora României), UEFA organizează la Nyon tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din turul 2 preliminar al Conference League. FCSB și CFR Cluj se vor afla în urna capilor de serie.

Partidele din această fază se vor disputa pe 23 iulie (turul) și 30 iulie (returul).

Iată cum arată urnele pentru tragerea la sorți și posibilele adversare ale lui FCSB și CFR Cluj. De menționat că UEFA va forma grupe și va restrânge această listă cu câteva ore înaintea evenimentului de la Nyon.